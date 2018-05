Opnieuw zieke runderen vervoerd: â‚¬ 1500 boete

Opnieuw zieke runderen vervoerd: € 1500 boete

Publicatie: do 31 mei 2018 16.33 uur

LEEUWARDEN - Officier van justitie Siebren Buist had de eigenaar van het slachthuis in Drachten en veehandelaren begin december vorig jaar goed gewaarschuwd: de officier zou de verschillende slachthuizen in het noorden des lands extra in de gaten houden. Die belofte deed de officier naar aanleiding van een strafzaak tegen de uitbatr van het abattoir, een 40-jarige inwoner van De Westereen, en twee veehandelaren uit Opeinde en Drachtstercompagnie.

De drie moesten zich destijds voor de economische politierechter verantwoorden omdat er bij het transport en aanvoeren van runderen onregelmatigheden waren geconstateerd. Er waren runderen naar het slachthuis vervoerd die gewond en/of ziek waren en volgens de regels nooit getransporteerd hadden mogen worden. Zo had één van de koeien een wond aan de achterpoot die met papier en duct tape was afgeplakt.

De zaken dateerden van eind 2015 en april 2016, in dezelfde maand dat de strafzaak diende werden wederom overtredingen geconstateerd bij het vervoer van runderen. Donderdag moesten maar liefst acht verdachten zich voor de rechter verantwoorden, waaronder twee van de drie die in december waren veroordeeld. De zaak tegen de eigenaar van het slachthuis ging niet door, er was iets misgegaan met het verzenden van de dagvaarding.

Ditmaal zouden er koeien vervoerd zijn die koorts, mastitis (uierontsteking) en abcessen hadden. Een aantal verdachten zouden op de zogeheten 'Voedselketeninformatieformulieren' (VKI-formulier) ten onrechte hebben ingevuld dat de runderen gezond waren. Volgens een van de verdachten was het een kwestie van interpretatie en verschillende zienswijzen.

'De ene mens kijkt zo, de andere mens kijkt zo. We hebben hier te maken met levend vee, de ene wordt sneller ziek dan de andere'. De 33-jarige Opeinster had vier zieke runderen vervoerd. Hij kreeg een boete van 1500 euro, plus 1500 voorwaardelijk. Andere verdachten kregen ook boetes of voorwaardelijke geldstraffen. Drie verdachten werden vrijgesproken. De zaak tegen de eigenaar van het slachthuis staat op een latere datum gepland.