Dodelijke schietpartij O'wolde: 12 jaar cel en tbs

Publicatie: do 31 mei 2018 14.38 uur

LEEUWARDEN - Officier van justitie Roelof de Graaf heeft donderdag 12 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist voor een 59-jarige inwoner van Oosterwolde. De officier is ervan overtuigd dat de Oosterwoldenaar in de nacht van 27 augustus vorig jaar in een woning aan de Stegingawei in Oosterwolde een 51-jarige man met voorbedachte rade heeft doodgeschoten.

De mannen zouden ruzie hebben gehad over de huur van het huis, dat werd bewoond door de verdachte en eigendom was van het slachtoffer. De man kreeg drie kogels in het bovenlijf. De verdachte beweert dat het latere slachtoffer met een pistool in de hand op hem af kwam. Tijdens de worsteling die daarop ontstond, zou het vuurwapen enkele malen zijn afgegaan.

De officier noemt de verklaringen van de verdachte 'volstrekt onbetrouwbaar'. De man zou al eerder aangekondigd hebben dat hij het slachtoffer dood zou schieten. Deskundigen hadden tbs met voorwaarden geadviseerd, de 'lichtere' vorm van tbs. Dat kan echter alleen in combinatie met een celstraf van ten hoogste vijf jaar. Tbs met voorwaarden was voor de officier 'geen enkele optie'.

De Leeuwarder rechtbank doet op 14 juni uitspraak.