Afscheid oud wethouders Roelof Bos & Emke Peterson

Publicatie: do 31 mei 2018 11.04 uur

DAMWâLD - Woensdag namen oud wethouders Roelof Bos (CDA) en Emke Peterson (FNP) informeel afscheid van de gemeente Dantumadiel. Roelof Bos nam na acht jaar wethouder en acht jaar raadslidmaatschap afscheid. Emke Peterson is vier jaar wethouder geweest en in totaal ruim vijftien jaar raadslid.

Tijdens de afscheidsbijeenkomst bedankte burgemeester Agricola de oud wethouders voor hun inzet over de afgelopen jaren. De burgemeester typeerde Bos als een breed gewaardeerd en hardwerkende collega die goed inhoudelijk op de hoogte was van de zaken in zijn portefeuille. “Het mooiste in mijn acht jaar wethouderschap vond ik als ik echt iets kon betekenen voor iemand die onze steun nodig had. Dat vond ik waardevoller dan de oplevering van grote projecten”, aldus Roelof Bos.

Over Emke Peterson vertelde de burgemeester dat hij als wethouder erg aanspreekbaar voor de inwoners was. Hij liet zich ook bij veel gelegenheden in de dorpen (formeel en informeel) zien. De portefeuilles sport en dorpen, lagen hem na aan het hart. “Voor mij was het belangrijk om dichtbij de mensen te staan en toegankelijk te zijn. Op die manier haalde ik de meeste voldoening uit mijn wethouderschap”, aldus Emke Peterson.

Roelof Bos zal binnenkort aan het werk gaan bij de provincie Fryslân voor het project Duurzame Landbouw. Emke Peterson gaat met pensioen.