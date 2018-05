Drietal opgepakt vanwege mogelijk gestolen spul

Publicatie: wo 30 mei 2018 17.42 uur

DAMWâLD - De politie in Noord Oost Fryslân heeft woensdag 30 mei drie verdachten aangehouden in een klein dorp in de gemeente Dantumadiel. Dit werd gedaan, nadat er tientallen goederen waren aangetroffen die mogelijk afkomstig zijn van diefstallen.

De politie is dan ook op zoek naar eigenaren van de spullen, in verband met het lopend onderzoek. Weet u van wie iets is, of mist u zelf spullen en ziet u ze terug op de foto? Neem dan contact op met de Politie van Noordoost Fryslân via 0900-8844. Het zaaknummer wat u kunt vermelden is: 2018094044.

