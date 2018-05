Motordief uit Drachten aangehouden

DRACHTEN - Een 42-jarige man uit Drachten is dinsdagavond door de politie aangehouden op verdenking van de diefstal of heling van een motor. Deze motor werd onlangs gestolen in Drachtstercompagnie.

De politie kwam de verdachte dankzij een getuige op het spoor. De motor zou mogelijk 'koud' zijn gezet aan de Meent in Drachten. De politie startte een observatie en kon al vrij snel de verdachte aanhouden. De verdachte zal nader worden gehoord en zal zich later moeten verantwoorden voor de rechter.