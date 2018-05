Uitslaande brand bij bij Snackbar 't Haantje

Publicatie: wo 30 mei 2018 08.39 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten werd dinsdagnacht omstreeks 4.19 uur gealarmeerd voor een gebouwbrand aan de Swartzenberglaan.

Een voorbijganger had de brandweer gebeld omdat hij buitengevel zag branden bij Snackbar 't Haantje. De gealarmeerd politie die snel ter plaatse was heeft woning achter de snackbar ontruimd omdat daar de rook naar binnen ging. De ter plaatse gekomen brandweer is direct begonnen met blussen en hebben een deur open gebroken om de brand van binnenuit te bestrijden. Na een klein kwartier kon het sein brandmeester worden gegeven.

Omdat het vermoedelijk om brandstichting gaat doet de technische recherche in de loop van de dag onderzoek naar de brand. Salvage zorgt er voor dat de verzekeringsmaatschappij snel worden ingeschakeld en dat er maatregelen worden genomen om die stilstand te beperken.

