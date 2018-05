Dokkumer fietser slaapt roes uit op WÃ¢ldwei

Dokkumer fietser slaapt roes uit op Wâldwei

Publicatie: di 29 mei 2018 23.10 uur

WERGEA - Een 46-jarige Dokkumer is maandagnacht door de politie slapend aangetroffen in de berm van de Wâldwei bij Wergea. De politie werd door een automobilist op de man geattendeerd omdat deze hem omstreeks 3.40 uur bijna had aangereden.

Agenten zijn gelijk naar de plek gereden en troffen aldaar de Dokkumer slapend naast zijn fiets aan. Hij werd wakker gemaakt en verklaarde dat hij ruzie had gehad en niet meer wist hoe hij op deze plek beland was. Hij bleek volgens de politie niet onder invloed van alcohol te zijn. Hij kreeg een proces-verbaal voor het fietsen op de autoweg.