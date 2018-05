Veelpleger in afkickkliniek om van GHB af te komen

Publicatie: di 29 mei 2018 19.00 uur

LEEUWARDEN - Een 28-jarige veelpleger uit Leeuwarden is door de rechtbank naar een afkickkliniek gestuurd. De man pleegde winkeldiefstallen in Hurdegaryp en bij de Mediamarkt in Leeuwarden, hij heeft een strafblad van 30 pagina's. Bij de Albert Heijn in Hurdegaryp stal hij eind november vorig jaar batterijen, scheermesjes, een powerbank en scheergel. Hij is verslaafd aan GHB. Hij was in de auto naar Hurdegaryp gekomen, onder invloed van GHB.

De man gaf aan dat hij graag van zijn verslaving af wil. De rechtbank kwam hem tegemoet: hij kreeg een gevangenisstraf gelijk aan het voorarrest (115 dagen). Hij is al opgenomen in een afkickkliniek in Beilen. Als hij daar klaar is moet hij zich ambulant laten behandelen en gaat hij begeleid wonen. Verder moet hij meewerken aan urine- en bloedcontroles om te controleren of hij 'clean' is en blijft.