Bestelbusje eindigt in de sloot langs A7

Publicatie: di 29 mei 2018 15.16 uur

DRACHTEN - De bestuurder van een bestelbusje is dinsdag omstreeks 14.00 uur met zijn voertuig in de sloot beland langs de snelweg A7 bij Drachten. De oorzaak van het ongeval is onbekend.

De bestuurder raakte niet gewond bij het ongeval. Berger Bcf heeft is ter plaatse gekomen en heeft het voertuig geborgen.

