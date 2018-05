Rechtbank: 'portiers gingen boekje ver te buiten'

Publicatie: di 29 mei 2018 14.35 uur

LEEUWARDEN - Een 23-jarige inwoner van Kootstertille die als portier bij Feestcafé Shooters in Leeuwarden werkte, is dinsdag door de rechtbank in Leeuwarden wegens mishandeling veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur. De rechtbank vond dat de Tilster tot vijf keer toe teveel geweld heeft gebruikt tegen lastige stappers. Zo heeft de man tot drie keer toen zijn knie in de hals gedrukt van cafégangers om ze in bedwang te houden. 'Dat is erg gevaarlijk', aldus de rechtbank.

Nekklem

Ook legde hij eenmaal een nekklem aan terwijl dat volgens de rechtbank niet noodzakelijk was, omdat de Tilster door twee collega's geassisteerd werd. 'Verdachte heeft op onaanvaardbare wijze uitvoering gegeven aan zijn werkzaamheden. Hij had als ervaren portier beter moeten weten', stelde de rechtbank in het vonnis. De rechtbank hield er rekening mee dat de Tilster door de strafrechtelijke vervolging niet meer bij Shooters heeft gewerkt. Ook liet de rechtbank meewegen dat de veroordeling tot gevolg zal hebben dat de man de komende jaren geen toestemming zal krijgen om beveiligingswerkzaamheden te verrichten.

Boekje te buiten

De rechters noemden het 'zorgelijk' dat de Tilster heeft aangegeven dat de vervolging voor hem geen reden was om zijn manier van werken aan te passen. Een tweede verdachte, een 29-jarige Leeuwarder, werd van vier van de vijf aanklachten vrijgesproken. Hij werd alleen veroordeeld voor het tegen de benen trappen van een vervelende cafégast. 'Daarmee ging hij zijn boekje ver te buiten', vond de rechtbank. De man kreeg een boete van 1000 euro.

Schriftelijke waarschuwing

Hij had in 2014 al eens een schriftelijke waarschuwing gehad van de korpschef, nadat er drie keer aangifte tegen hem was gedaan. De officier van justitie eiste twee weken geleden respectievelijk 180 en 160 uur werkstraf. Bij het vaststellen van de straf telde voor de rechtbank ook mee dat de portiers zich 'in een grijs gebied' bevinden, waarvoor geen officiële bevoegdheden zijn vastgelegd, maar waarin ze wel wekelijks geconfronteerd worden met lastige klanten die meestal onder invloed zijn.