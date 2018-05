Schoolreisje eindigt in drama op Lauwersoog

Publicatie: ma 28 mei 2018 19.05 uur

LAUWERSOOG - Een schoolreisje van een groep leerlingen van een school uit de provincie Drenthe is maandagmiddag in een drama geëindigd in de haven Lauwersoog.

De groep van zo'n 40 personen was naar Lauwersoog gefietst en had een fietstocht van een kleine 100 kilometer achter de rug. Ze zouden met een rondvaartboot een vaartocht maken en o.a. zeehonden gaan kijken.

In de haven nabij de rondvaartboot werd een jongen uit de groep onwel. Hij is door diverse mensen gereanimeerd. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Naast de inzet van twee ambulance's werd ook een traumateam per helikopter ingevlogen. Het slachtoffer is onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis in Groningen gebracht.

De schoolkinderen werden in een restaurant op de pier opgevangen.

