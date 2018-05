Storing in brug Overtoom in Gorredijk

Publicatie: ma 28 mei 2018 17.52 uur

GORREDIJK - De brug Overtoom in Gorredijk kampte maandagmiddag met een storing. Het brugdek sloot niet goed af en wilde ook niet meer openen. Mogelijk is de storing ontstaan door de hoge temperatuur van vandaag. Het kwik steeg maandag tot boven de 28 graden Celsius.

De storing zorgde aanvankelijk voor een kleine chaos in het verkeer. Doordat de slagbomen omlaag stonden, kon het autoverkeer niet meer gebruikmaken van de brug. Het verkeer moest rechtsomkeer maken. De politie is ter plaatse gekomen om alles in goede banen te leiden.