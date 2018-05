Nieuwe informatiegids voor bezoekers Kollum

Publicatie: ma 28 mei 2018 13.30 uur

KOLLUM - Age-Harm Hilboezen overhandigde vrijdag het eerste exemplaar van de informatiegids ‘Welkom in Kollum’ aan wethouder Jelle Boerema en Arjan Mout namens de ondernemersvereniging HIM Kollum. Deze derde editie van de informatiegids is meteen ook de laatste voor de gemeente Kollumerland c.a. Vanaf 1 januari 2019 gaat de gemeente immers herindelen en samen met Dongeradeel en Ferwerderadiel verder als de gemeente Noardeast-Fryslân. De informatiegids voor Kollum kan natuurlijk gewoon blijven bestaan.

De informatie is eenvoudig terug te vinden en op een plattegrond worden de bijzondere en interessante plekken uitgelicht. De agenda laat zien wanneer er wat te doen is. ‘Deze informatiegids maakt het onze gasten makkelijk om optimaal van ons gastvrije Kollum te kunnen genieten’, aldus wethouder Boerema. Het boekje wordt gemaakt door het bedrijf ‘Muskiteers’ uit Kollum van Age-Harm Hilboezen.

De gemeente Kollumerland c.a. ondersteunt het initiatief en heeft een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling ervan. Het doel is om meer bezoekers naar Kollum en de regio te trekken. De informatiegids wordt verspreid onder gasten die verblijven en overnachten op campings, jachthavens, Bed & Breakfast of bungalowparken in de regio. Het boekje is op meerdere plaatsen gratis te verkrijgen zoals bij het Toeristisch Informatie Punt (TIP) in Kollum (Voorstraat 93).