Auto's in botsing in Gorredijk

Publicatie: zo 27 mei 2018 12.05 uur

GORREDIJK - Op de Compagnonsstrjitte in Gorredijk zijn zondag omstreeks 10.25 uur twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Een ambulance is ter plaatse gekomen om een vrouw en twee kinderen te onderzoeken. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis.

Hoe het ongeval kon gebeuren, is nog onbekend. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Een berger heeft beide voertuigen weggesleept.

