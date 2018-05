Kollumer stapt dronken in de auto

Publicatie: zo 27 mei 2018 09.37 uur

WESTERGEEST - Het rijbewijs van een 59-jarige man uit Kollum is zaterdagavond door de politie ingevorderd. De bestuurder koos er voor om achter het stuur te stappen nadat hij alcohol had genuttigd. Bij een blaascontrole in Westergeest blies de Kollumer het resultaat "F".

De man moest mee naar het politiebureau en het resultaat van de daarop volgende ademanalyse was 1085Ug/l of te wel bijna 2,5 promille. Het rijbewijs werd ingenomen en de bestuurder mag zich binnenkort verantwoorden voor de rechtbank. Ook zal de bestuurder aangemeld worden voor een Educatieve Maatregel Alcohol (cursus alcohol in het verkeer).