ReÃ¼nie 150 jaar Foeke Sjoerds Skoalle O'nijkerk

Reünie 150 jaar Foeke Sjoerds Skoalle O'nijkerk

Publicatie: za 26 mei 2018 19.30 uur

OOSTERNIJKERK - De Foeke Sjoers Skoalle voor Christelijk Nationaal Onderwijs in Oosternijkerk, hield zaterdag een reünie in verband met het 150-jarig bestaan van de school.

Honderden reünisten kwamen naar Oosternijkerk om de feestelijkheden bij te wonen. Oud directeur Cor van Toorn opende de reünie door het luiden van de oude schoolbel. Hij deed dit samen met oud directueren Willy de Groot en Onno Bouma. De huidige directeur Michelle van der Sluis heette de reünisten welkom.

Een aantal mensen hadden vooraf een lunch gehad in het dorpshuis " De Terp". Na het officiële gedeelte kon men de school, de kerken en het dorpshuis bezoeken. Ook werden er groepsfoto's gemaakt van verschillende leeftijdsgroepen.

Aan het eind van de dag was er een heerlijk chinees buffet in het dorpshuis. In het gehele dorp hingen de vlaggen uit en verscheen er een extra, 50 pagina tellende, editie van de dorpskrant "De Doarpsskille" die geheel in het teken staat van de "Foeke Sjoerds Skoalle".

In juli 1865 werd een vereniging opgericht om te komen tot Christelijk onderwijs. Het bestuur slaagde erin omvoldoende geld bijeen te brengen en de school werd op 3 maart 1868 geopend.

Al snel groeide het leerlingen aantal naar tweehonderd leerlingen omdat er ook kinderen uit de omringende dorpen naar de school in Oosternijkerk kwamen omdat in die dorpen geen Christelijk onderwijs was.

In 1950 werd het huidige gebouw opgericht die toen de naam "Foeke Sjoerds Skoalle" kreeg, als eerbetoon aan Foeke Sjoerds die van 1742 - 1770 schoolmeester en historieschrijver van Oosternijkerk was.

In 1959 werd een gebouw voor Christelijk kleuter onderwijs geopend, die in 1973 een nieuwe plek kreeg naast de Foeke Sjoerds Skoalle. Overal in Nederland vond in 1985 een integratie plaats tussen kleuter- en lager onderwijs en kreeg de school de toevoeging: Christelijk Nationaal Onderwijs achter zijn naam. In 1985 en 2002 werd de school verbouwd.

Per 1 augustus 2018 gaat de Foeke Sjoers Skoalle fuseren met de CBS "By de Boarne" uit Niawier. Na deze datum zijn ze niet meer twee scholen met twee teams, maar één bloeiende en boeiende school met één team op twee locaties.

FOTONIEUWS