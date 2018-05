MFA Lippenhuizen feestelijk geopend

Publicatie: za 26 mei 2018 11.02 uur

LIPPENHUIZEN - De multifunctionele accommodatie (MFA) in Lippenhuizen is vrijdag officieel geopend. Er werd 25 jaar lang over gesproken en eindelijk is het nu zover.

It Kobunderhûs biedt onderdak aan dorpshuis De Mande, de openbare basisschool De Flecht, de peuterspeelplaats en voetbalvereniging Thor. Het dorp heeft zelf 300.000 euro bijgedragen en veel vrijwilligers hebben meegeholpen aan de bouw. De naam It Kobunderhûs verwijst naar de plaatsnaam Kobunderhuizen. Deze naam werd vroeger wel gebruikt is voor Lippenhuizen.

