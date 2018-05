Ontucht: eis 2,5 jaar voor 'op seks beluste man'

Publicatie: vr 25 mei 2018 16.06 uur

LEEUWARDEN - Een 61-jarige oud-inwoner van Hurdegaryp zou tussen 2002 en 2008 zijn minderjarige stiefkinderen meermaals seksueel hebben misbruikt. De slachtoffers, broer en zus, deden beide aangifte tegen de man, die nu weer in Leeuwarden woont. Hijzelf bestrijd de aantijgingen aan zijn adres, maar officier van justitie Annemieke Kemkers gelooft de slachtoffers. Zij eiste vrijdag een gevangenisstraf van 2,5 jaar, plus 1,5 jaar voorwaardelijk.

Gedronken

De verdachte zou eerst toenadering hebben gezocht tot het meisje. Aanvankelijk begon het redelijk onschuldig, met strelen. Maar de man zou steeds verder zijn gegaan, tot penetratie aan toe. Het gebeurde altijd als de moeder van de kinderen niet thuis was, zij werkte in de horeca, en als de verdachte had gedronken. Hij zou het meisje bedreigd hebben: als ze iets aan haar moeder vertelde, zou ze het er niet levend van afbrengen. Het meisje onderdrukte haar gevoelens en vluchtte in drugs en drank, tot ze uiteindelijk op een verjaardagsfeestje vertelde wat haar was overkomen.

Kriebelen

Haar broer ging naar de woning van de verdachte en confronteerde hem met de beschuldigingen. De man zou beloofd hebben zichzelf aan te geven, die belofte kwam hij niet na. Uiteindelijk bleek de broer ook slachtoffer te zijn, hij zou ook door de verdachte zijn misbruikt. Bij hem was het begonnen met 'kriebelen' en zou de verdachte ook steeds verder zijn gegaan. De jongen dacht aanvankelijk dat het erbij hoorde. De man zou er bizarre gewoontes op na hebben gehouden. Zo zou hij het altijd over seks hebben gehad en zou hij porno hebben gekeken waar de kinderen bij waren.

Tie wraps

De moeder had hem een keer betrapt toen hij de zoon met tie wraps aan het bed had vastgebonden. De verdachte deed het af als een spelletje, als 'gewoon ouwehoeren'. Hij zou ook bedreigend en gewelddadig zijn geweest. Zo zou hij een keer een pistool op het hoofd van de moeder gezet hebben. Ook zou hij een zoon uit een eerder huwelijk hebben misbruikt. Die deed geen aangifte, er zou sprake zijn van een soort overeenkomst tussen hem en de verdachte. Die bekende alleen dat hij een keer aan het meisje had gezeten, toen ze bij hem in bed bleek te liggen.

Telefoongesprek

Wat er verder over hem was verklaard was volgens hem 'beslist niet waar'. Ook ontkende hij dat hij in een telefoongesprek met de zoon zou hebben toegegeven dat het allemaal wel degelijk was gebeurd. Hij is vroeger zelf ook misbruikt, daarvoor is hij nu in therapie. De officier typeerde hem als 'een op seks beluste man die vooral bezig is geweest met zijn eigen behoeftebevrediging'. Broer en zus dienden schadevorderingen in van respectievelijk 2500 en 6000 euro. De gevolgen van het misbruik trokken diepe sporen in hun leven. Volgens de officier zullen ze er waarschijnlijk hun leven lang last van houden.

De Leeuwarder rechtbank doet op 8 juni uitspraak.