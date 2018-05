Thalenpark aangewezen als rijksmonument

Publicatie: vr 25 mei 2018 13.07 uur

DRACHTEN - Het Thalenpark in Drachten is aangewezen als rijksmonument. Dit werd donderdag gevierd tijdens een feestelijke bijeenkomst bij het plein in het park aan de Oude Nering.

Tuinarchitect Hein Otto

Het Thalenpark is in 1958 door de Utrechtse tuinarchitect Hein Otto (1916-1994) ontworpen als scheiding tussen de vesting van Philips en de wijk de Swetten. Het is genoemd naar Jan Lourens Thalen, die van 1956 tot 1960 burgemeester was van Smallingerland. Het park is een groene buffer tussen de bebouwing, bedrijven en de naoorlogse nieuwbouw. De stijl van het park is heel herkenbaar, met strakke lijnen en rechthoekige onderdelen.

Bij de renovatie van het park in 2010-2011 zijn onderdelen opgeknapt en een terras en speelvoorzieningen toegevoegd.

