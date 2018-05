Buitenbrand in de Mieden bij De Westereen

Publicatie: do 24 mei 2018 20.08 uur

DE WESTEREEN - Aan de Miedloane in de Westereen is donderdagavond brand ontstaan in het natuurgebied naast de Swemmer. Passanten zagen rook en hebben de brandweer gewaarschuwd.

De brandweer van de Westereen is ter plaatse gekomen en kon met behulp van vuurzwepen de brand snel onder controle krijgen. De harde wind had vat op het vuur, dus een redelijke oppervlakte is uitgebrand. Brandstichting wordt niet uitgesloten.