Dokkumer (27) trapt vriendin tegen de slaap

Publicatie: do 24 mei 2018 16.45 uur

LEEUWARDEN - Een Dokkumer (27) ging op 30 december volledig door het lint, toen zijn vriendin hem meedeelde dat er definitief een einde was gekomen aan de relatie. 'Ze zei dat het echt over was, ze had een ander', zei de Dokkumer donderdag tijdens de behandeling van zijn strafzaak bij de Leeuwarder rechtbank. Hij voegde eraan toe dat er iets bij hem 'knapte'. Op zolder mishandelde hij zijn vriendin, hij sloeg en schopte haar, vooral tegen het hoofd. De vrouw had verwondingen aan beide slapen.

Vlaag van razernij

De officier van justitie ging uit van een poging tot doodslag: 'Als je heel hard tegen het hoofd slaat of schopt, is het niet ondenkbaar dat iemand komt te overlijden'. Tegen de politie had de Dokkumer (27) gezegd dat het 'in een vlaag van razernij' was gebeurd. Zijn vriendin had een dag eerder gezegd dat ze wegging. De volgende dag kwam ze om kleding te halen. Zo was het volgens de Dokkumer wel vaker gegaan, er was vaker iets voorgevallen in de relatie en dan kwam het ook weer goed.

Gewelddadig

De Dokkumer ging met haar mee naar zolder om een koffer te zoeken. Hij was volgens eigen zeggen rustig, totdat de vriendin zei dat ze een ander had. Het was niet voor het eerst dat de Dokkumer gewelddadig was geweest. Op 9 maart 2016 kreeg hij van de rechter een werkstraf, ook omdat hij zijn vriendin had mishandeld. De rechter vond destijds ook dat de Dokkumer zich moest laten behandelen bij de GGZ. Dat ging niet altijd zoals het moest, hij kwam volgens de reclassering een aantal malen niet opdagen. De reclassering liet de term 'zorgmijder' vallen.

Geen contact

De mishandeling heeft enorm veel impact gehad op het slachtoffer, ze kreeg nachtmerries en ze is bang voor de verdachte. Dat is niet nodig volgens de Dokkumer. 'Als ik haar zie, loop ik weg'. Bij hem is niet een echte stoornis vastgesteld, maar er zijn wel bepaalde persoonlijkheidstrekken -onder andere een stoornis in de impulsbeheersing- waar aan gewerkt moet worden. De Dokkumer is volgens een psycholoog verminderd toerekeningsvatbaar. Hij zit nog steeds vast, als het aan de officier ligt zal dat ook nog even gaan duren. Zij eiste een celstraf van een jaar plus een half jaar voorwaardelijk. Verder moet de Dokkumer een intensieve behandeling krijgen en mag hij geen contact opnemen met zijn ex. De rechtbank doet op 7 juni uitspraak.