Wethouder zet 'Kinderwoud' in het zonnetje

Publicatie: do 24 mei 2018 12.51 uur

BURGUM - Wethouder Doeke Fokkema van Tytsjerksteradiel heeft donderdag de pedagogisch medewerkers van Kinderwoud in het zonnetje gezet. Dat gebeurde tijdens zijn bezoek aan kinderopvanglocatie De Bistebus in Burgum. "De medewerkers zetten zich hier dagelijks in voor het bevorderen van een gezonde leefstijl bij de kinderen van 0-12 jaar", aldus Fokkema. "Dat waarderen wij als gemeente enorm en sluit goed aan op ons beleid om kinderen op een gezond gewicht te krijgen." De dag begon feestelijk met leuke bewegingsactiviteiten door de beweegcoaches van Team Tytsjerksteradiel Beweegt.

JOGG

Tytsjerksteradiel is sinds 2016 JOGG-gemeente (Jongeren Op Gezond Gewicht). De gemeente wil samen met scholen, kinderopvangorganisaties en ouders, ieder kind een eerlijke kans geven op een gezonde toekomst. Dat is volgens wethouder Fokkema geen makkelijke opgave. "Overgewicht is de laatste jaren een complex probleem geworden omdat we in een tijd leven waarin stil zitten en suikerrijke voeding normaal zijn geworden." Tytsjerksteradiel wil op zoveel mogelijk plekken waterdrinken, groente eten en met plezier bewegen gemakkelijk en aantrekkelijk maken. Op die manier moet de leefomgeving van kinderen en jongeren in Tytsjerksteradiel stap voor stap gezonder worden.