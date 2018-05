Brand bij Neopost Technologies in Drachten

Publicatie: do 24 mei 2018 11.38 uur

DRACHTEN - Bij Neopost Technologies aan de Tijen in Drachten is donderdagochtend brand ontstaan in een machine. De brandweer van Drachten werd omstreeks 11.10 uur gealarmeerd voor de brand.

Bij aankomst van de brandweer bleek dat de BHV van het bedrijf adequaat had gehandeld. De brand in de machine was al geblust en het pand was ontruimd. Na een controle van de brandweer konden de werknemers het pand al vrij vlot weer betreden.