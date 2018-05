SuwÃ¢ldster (26) geeft ploeggenoot kopstoot

Suwâldster (26) geeft ploeggenoot kopstoot

Publicatie: wo 23 mei 2018 16.00 uur

LEEUWARDEN - Een opmerking van een medespeler schoot medio december vorig jaar bij een Suwâldster (26) in het verkeerde keelgat. De speler van de plaatselijke voetbalvereniging gaf zijn teamgenoot een kopstoot. Woensdag zat hij op het strafbankje, tegenover rechter Klaas Bunk. Het gebeurde op 16 december vorig jaar, in de plaatselijke jeugdsoos. De voetbalclub vierde de afsluiting van de eerste seizoenshelft.

Onzekerheidje

De teamgenoot plaatste een opmerking die niet in goede aarde viel bij de verdachte. 'Hij sprak mij aan op een onzekerheidje van mij', zei de Suwâldster. Dat 'onzekerheidje' en het feit dat hij onder invloed was en medicijnen gebruikte, was de optelsom die leidde tot de kopstoot. De Suwâldster opperde dat het niet een doordachte actie was geweest, maar aan de andere kant was zijn medespeler ook niet brandschoon. 'Hij denkt dat hij alles kan zeggen'.

Bloedneus

Volgens het slachtoffer had de Suwâldster hem eerst geslagen en in een hoek gedrongen, voor hij een kopstoot kreeg. Het leverde een bloedneus op, die hevig bloedde. Toch stond de jongen open voor een excuus van de kant van de Suwâldster, maar die was niet op de uitnodiging ingegaan. Daar had hij achteraf spijt van. 'Als ik een echte vent was geweest, had ik daar gestaan', zei hij.

Alsnog excuses

Daar nam de rechter geen genoegen mee. 'Je gaat naar hem toe en zegt dat je wilt praten, dan ben je een echte vent', zei Bunk. De Suwâldster kreeg een werkstraf van 40 uur, plus 40 uur voorwaardelijk. Een eerder voorwaardelijk opgelegde boete van 250 euro moet hij alsnog betalen, omdat hij in de proeftijd in de fout ging. Aan het eind van de zitting zei de Suwâldster dat hij alsnog zijn excuses aan zijn ploeggenoot gaat aanbieden.