Uitbraak rotavirus in Berchhiem in Burgum

Publicatie: wo 23 mei 2018 15.35 uur

BURGUM - In het Hillemahofje van verzorgingstehuis Berchhiem in Burgum is het rotavirus uitgebroken. "Dit is het zusje van het Norovirus" zo laat een woordvoerder van de Kwadrantgroep deze site weten. Sinds vrijdag zijn de eerste bewoners ziek geworden en uit tests bleek later dat het ging om het rotavirus. Er is gelijk een crisisteam ingericht.

In het 'hofje' wonen 36 mensen en daarvan zijn een onbekend aantal bewoners ziek geworden. Het verzorgingstehuis wil niet melden om hoeveel bewoners het gaat. "Het gaat om een klein gedeelte". Deze bewoners worden geisoleerd verpleegd op de wijze waarop dat ook gebeurd in een ziekenhuis. De bewoners hebben last hebben 'griep-achtige' verschijnselen zoals braken, diarree en koorts. Het virus is zeer besmettelijk en daarom is het 'hofje' afgesloten voor het publiek.

Normaal komt het rotavirus niet vaak bij ouderen voor. Het is veelvoorkomend bij kinderen.