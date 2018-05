Werkstraf voor afranseling op nieuwjaarsdag

Publicatie: wo 23 mei 2018 14.21 uur

LEEUWARDEN - Een afranseling op Nieuwjaarsdag leverde een 20-jarige Leeuwarder woensdag een werkstraf op van 50 uur. De Leeuwarder moest samen met een 21-jarige Burgumer voor de rechter verschijnen. De Burgumer werd vrijgesproken, de rechter oordeelde dat er te weinig bewijs was dat hij samen met de Leeuwarder iemand had mishandeld. De mishandeling had plaatsgevonden op de Oude Commissieweg bij Burgum.

Quatrebras

Het slachtoffer was in Quatrebras op stap geweest en fietste op het fietspad richting Burgum. Toen de jongen een groepje jongens dat op het fietspad stond vroeg of ze even aan de kant wilden gaan, werd hij van zijn fiets getrokken. Een persoon, de Leeuwarder, ging bovenop hem zitten en stompte hem in het gezicht. Een tweede persoon, de Burgumer, zou op de armen van het slachtoffer hebben gestaan, zodat deze machteloos op de grond lag.

Ontzettend veel gedronken

Voor dat laatste vond de rechter te weinig bewijs in het dossier. Getuigen hadden wel verklaard over de rol van de Leeuwarder, maar niet over wat de Burgumer gedaan zou hebben. De verdachten konden zelf ook geen duidelijkheid verschaffen, ze konden zich nauwelijks meer iets herinneren van wat er die nacht was gebeurd. De Leeuwarder had indertijd tegen de politie gezegd dat hij 'ontzettend veel' had gedronken.

Zinloos uitgaansgeweld

Officier van justitie Tjerk Buma sprak van 'volstrekt zinloos uitgaansgeweld met een futiele aanleiding'. Ook hij zag te weinig bewijs voor de rol van de Burgumer bij de mishandeling. Voor de Leeuwarder eiste hij een werkstraf van 80 uur. De rechter maakte er 50 uur van. Door de vrijspraak van de Burgumer moet alleen de Leeuwarder een schadevergoeding van ruim 300 euro aan het slachtoffer betalen.