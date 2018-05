Drachten krijgt vanaf 1 juli koopzondag

Publicatie: wo 23 mei 2018 11.47 uur

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland krijgt een koopzondag. Dinsdagavond is een motie van verschillende partijen aangenomen, die er voor moet zorgen dat de winkeltijdenverordening voor 1 juli wordt aangepast.

Winkeliersvereniging H&I kwam met een oproep omdat de leden mee willen profiteren van Simmerdeis dat op 1 juli wordt georganiseerd. Volgens fractievoorzitter Yntze de Vries van de Eerste Lokale Partij (ELP) heeft de middenstand al een achterstand, omdat inwoners hun weg inmiddels naar omliggende gemeenten hebben gekomen en niet zomaar naar Drachten trekken. "Daar is een aanpak van formaat voor nodig. Meeliften met Simmerdeis is een eerste stap."

Het debat over de motie van de ELP, GroenLinks, SmallingerlandsBelang, VVD, PvdA en D66 werd scherp gevoerd. Met name fractievoorzitter Klaas van Veelen van de ChristenUnie trok fel van leer. Hij kreeg het gevoel dat er een ‘dealtje’ was gesloten. "Om tien voor vier kregen wij het verzoek van H&I op de mail. Eén uur en dertien minuten later lag de motie daar. Een outsider kan denken dat het om dezelfde schrijver gaat. De gang van zaken is in ieder geval opmerkelijk. Is dit de manier om naar de burger te luisteren? Dit is geen zorgvuldigheid. Terwijl het zo'n veelbesproken onderwerp is."

Van Veelen plaatste ook grote vraagtekens bij het volledig vrijgeven van de winkeltijden en alles in handen van de ondernemers te geven. Hij haalde onder andere het belang van de medewerkers aan en de kerken die ook gebruik maken van de parkeerterreinen rond het centrum. Naast de ChristenUnie, die in een stemverklaring amendementen op het definitieve besluit aankondigde, stemden ook CDA en SP tegen. "Eerst alles vrijgeven en dan met een plan komen? Dat is niet de juiste gang van zaken", vond CDA'er Karin van der Velde.

Ook Jos van der Horst van de SP was scherp. "Onder stoom en kokend water moet de verordening worden aangepast. Ik vindt het slecht dat u dit aan dit demissionaire college voorlegt. U kunt het straks in feite zelf regelen als het nieuwe college is geïnstalleerd. Nu geeft u dit college een trap na." Ook Van der Horst vindt een algehele vrijgave te ver gaan. "Ik wil u mee geven dat werknemers ook burgers zijn."

Met 21 stemmen voor en 10 tegen werd de motie aangenomen.