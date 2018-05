Vrouw uit boom gered in Kollumerpomp

Publicatie: wo 23 mei 2018 09.41 uur

KOLLUMERPOMP - Een vrouw en een kat zijn dinsdagavond door de brandweer gered uit een boom. Dit gebeurde omstreeks 20.45 uur aan de Brongersmaweg in Kollumerpomp. De kat was de boom ingevlucht vanwege een hond. De vrouw besloot in de boom te klimmen om de kat te redden maar kon vervolgens zelf niet meer uit de boom komen.

Nadat de brandweer van Dokkum met de hoogwerker ter plaatse was gekomen, konden de vrouw en haar kat snel uit de boom gehaald worden.