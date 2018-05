Amelander Veerdienst opgericht

Publicatie: di 22 mei 2018 22.22 uur

HOLLUM - Om in de toekomst de bereikbaarheid van Ameland te waarborgen heeft een groep Amelander ondernemers de Amelander Veerdienst opgericht. Het doel van de Amelander Veerdienst is om per 2029 de concessie te verwerven om te komen tot een veilige, duurzame en betrouwbare veerdienst tegen acceptabele tarieven.

Voor deze concessie geldt waarschijnlijk een openbare Europese aanbesteding waarbij de kans aanwezig is dat er nieuwe spelers op de markt verschijnen puur voor eigen financieel gewin. Om Ameland hiervoor te behoeden en om Ameland in de toekomst aantrekkelijk te houden als vakantiebestemming gaat de Amelander Veerdienst opereren zonder winstoogmerk, geïnspireerd op Teso, een moderne, succesvolle en transparante rederij op de veerdienst Den Helder - Texel.

Bij de Amelander Veerdienst staat het eilander belang voorop; de werkgelegenheid bij de veerdienst zal zo veel mogelijk op Ameland worden geconcentreerd, de dienstregeling moet optimaal en betrouwbaar zijn, onafhankelijk van het getij en de Amelander Veerdienst voorziet in ondersteuning van het Amelander verenigingsleven en de diverse evenementen.