Tractor vliegt over de kop op Drachten-Azeven

Publicatie: di 22 mei 2018 17.38 uur

DRACHTEN-AZEVEN - Een tractor met een aanhangwagen, met daarop ingepakte balen kuil, is dinsdagmiddag over de kop gevlogen op de Opgong bij Drachten-Azeven. De boer die de tractor bestuurde, kwam met de schrik vrij. Hij is nog wel eventjes onderzocht door ambulancepersoneel.

De brandweer van Ureterp is ter plaatse gekomen om het wegdek te reinigen. Er was olie vrijgekomen. De politie (VOA) is ter plaatse gekomen om de exacte toedracht van het ongeval te gaan onderzoeken. Het is op dit moment nog onduidelijk wat de oorzaak van het ongeval is geweest. Het ongeval vond omstreeks 17.00 uur plaats.

