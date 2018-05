Fiets Elfstedentocht passeert Dokkum

Publicatie: ma 21 mei 2018 19.10 uur

DOKKUM - Op Pinkstermaandag vertrokken 14.690 fietsers vanuit Bolsward om mee te doen aan de 235 kilometer lange fietstocht langs de Friese Elfsteden, die dit jaar voor de 82e keer werd gehouden.

's Morgens kwamen de fietsers de gemeente Dongeradeel binnen via Holwerd, waar gestempeld moest worden. Bij de rotonde met de Ljouwerterdyk was het erg druk omdat er veel autoverkeer was richting de boot naar Ameland.

Ook in Dokkum moet gestempeld worden, dit keer niet op De Markt, maar op De Helling. Hier was het erg gezellig en konden de fietsers even genieten van een hapje en een drankje en water tappen bij één officieel vulpunt.

Vanaf De Helling vertrokken de fietsers via de Legeweg, Nauwtraat, De Zijl, Keppelstraat, Woudweg en de Birdaarderstaatweg op weg naar Leeuwarden. De fietsers troffen prachtig zonnig weer met een windkracht van zo'n 3 a 4 beaufort. Na Dokkum hadden de fietsers tot Stavoren de wind in de rug.

Motoren, auto's en solexen reden ook hun Elfstedentocht en deden 's middags Dokkum aan.

FOTONIEUWS