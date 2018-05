Schade door brand in CV-ketel in Noordwolde

Publicatie: ma 21 mei 2018 17.40 uur

NOORDWOLDE - Maandagochtend op tweede pinksterdag werd de brandweer van Noordwolde gealarmeerd voor een woningbrand op de ijsbaanweg.



In een bijkeuken was brand onstaan in een cv ketel. Door de brand heeft de woning van binnen veel rook- en waterschade opgelopen. Omdat het vuur dreigde over te slaan, moesten de bewoners van omliggende woningen tijdelijk hun woning verlaten.

De brand was snel onder controle. Met een overdruk ventilator zijn de omliggende woningen rook vrij gemaakt. Stichting Salvage is ter plaatse gekomen om de schade op te nemen.

