Weekend onrustig verlopen in Dokkum

Publicatie: ma 21 mei 2018 17.36 uur

DOKKUM - Afgelopen weekend is onrustig verlopen in Dokkum. Op de Legeweg zijn twee jongens door bewoners betrapt, toen zij probeerden een woning binnen te komen via het dakraam. Wel lieten de heren een souvenir achter, een flesje bier staat namelijk nog op het dak van de woning. De (jonge)mannen zijn via een regenpijp omhoog en daarna ook weer naar beneden gekomen. Of de politie inmiddels de mannen heeft opgespoord is op dit moment nog onbekend.

Aan de Markt in Dokkum werden de bouwhekken omgegooid. De bouwhekken schermen de bouwplaats van de nieuwe Markt en ijsfontein af. In de wijk Hoedemakerspolder aan de van Kleffensstraat, is een mobiel toilet omgegooid en lagen in de vroege zondagmorgen weer tientallen stenen op de weg.

De afgelopen weken is een bedrijf bezig geweest met het aanleggen van nieuwe riolering en gebruikte men een parkeerplaats om de stenen op te slaan. Meerdere weekenden konden horecabezoekers de stenen niet laten liggen en werden er muren op de weg gebouwd. Gevaarlijk en daarnaast brengen de stenen, mocht je ze over het hoofd zien, erg veel schade aan voertuigen die de stenen te laat opmerken.