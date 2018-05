Auto's in botsing op Holwerderweg in Dokkum

Publicatie: ma 21 mei 2018 13.08 uur

DOKKUM - Een Deux chevaux is maandag rond het middaguur in botsing gekomen met een andere auto op de Holwerderweg in Dokkum. De bestuurder wilde vanaf de Hiausterdyk de weg oprijden en zag hierbij de andere auto, die richting Holwerd reed, over het hoofd. Een aanrijding was het gevolg.

Zowel de politie als een ambulance zijn ter plaatse gekomen om eerste hulp te verlenen. In de rode Deux chevaux zaten een man en een vrouw. De aangereden Audi werd bestuurd door een man. Het personeel van de ambulance is ter plaatse gekomen om te kijken of er ook mensen gewond zijn geraakt. Een vrouw is na enige tijd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.