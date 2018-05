Foodwalk Buitenpost-Kollum groot succes

Publicatie: zo 20 mei 2018 20.09 uur

BUITENPOST - Ruim 300 wandelaars hebben zondag de derde editie van het hap & stap event van de Foodwalk Buitenpost-Kollum gelopen. De start was bij Botanische tuin De Kruidhof in Buitenpost. Vanaf daar kon men genieten van de wandelroute van zo’n 7 kilometer door het landschap van Buitenpost en Kollum met de speciale ‘Hap & Stap’ kaart. De deelnemers konden bij 5 bedrijven op de route een stempel halen en daar even heerlijk vertoeven onder het genot van een drankje en hapje gemaakt van wilde kruiden.

Elk bedrijf met een eigen specialiteit. Het Bloemenparadyske teelt biologische snijbloemen, heeft een koffie- en theetuin en een winkel met biologische gerecyclede en handgemaakte producten en had voor ‘hap-en-stappers’ een heerlijk hapje gemaakt van de gele waterkers. Bij De Muzykpleats speelde de band ‘Sa kint ek’ met popmuziek in een akoestisch jasje. Op ‘e Stâl met diverse streekproducten in de winkel, maakt voor de wandelaar ‘Brandnetelpasta van het Egyptepad’. OBS De Mienskip had voor deelnemers een lekkere frisse smoothy, met het recept ervan voor thuis. Bij botanische tuin De Kruidhof kon men genieten van 17 schitterende thematuinen op een terrein van bijna 4 hectare. Het Tuincafé had een heerlijke menukaart.

Doordat er zoveel belangstelling was, zijn er extra kaarten beschikbaar gesteld. In september komt er een nieuwe editie!

