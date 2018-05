Kortsluiting in meterkast woning Oosternijkerk

Publicatie: zo 20 mei 2018 14.15 uur

OOSTERNIJKERK - De brandweer van Ternaard moest zondagmiddag in actie komen voor een melding van brandlucht in de meterkast van een woning aan de Griene Wei in Oosternijkerk.

De bewoners roken een brandlucht in huis en ontdekten na onderzoek dat dit uit de meterkast vandaan kwam. Hierop werd voor de zekerheid de brandweer gebeld, die met een prio 2 ter plaatse kwam.

Na onderzoek bleek een eindgroep in de groepenkast heel warm te zijn en de draden waren reeds gesmolten. De betrefende groep is uitgeschakeld en de woningbouwvereniging is ingeschakeld om het mankement te verhelpen.

Toen de brandweer klaar was werden ze door kinderen van de overburen gevraagd of ze konden helpen om een tussendeur te openen die op slot zat. Ook voor dit klusje draaiden de spuitgasten hun handen niet om.

