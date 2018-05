Ultralopers lopen Elfstedentocht

Publicatie: za 19 mei 2018 20.05 uur

DOKKUM - Zaterdagmorgen om 11.00 uur zijn 39 ultralopers in Bolsward van start gegaan om de Friese Elfsteden hardlopend aan te doen. De deelnemers moeten de finish van de 230 kilometer lange tocht uiterlijk binnen 32 uur gepasseerd zijn.

De eerste twee lopers kwamen om 17.30 uur aan op de Voorstreek in Dokkum om een stempel te halen. Hier was ook een verzorgingspost ingericht. De lopers hebben in Dokkum al 75 kilometer hard gelopen en daarme een derde deel van de tocht erop zitten. Om 20.00 uur haalde de laatste loper in Dokkum zijn stempel.

Via de Rondweg-West en de Birdaarderstraatweg verlieten de lopers Dokkum weer op weg richting Burdaard.

Er zijn deelnemers komen uit Nederland, Duitsland, Frankrijk, Japan en Zweden. Deelnemers moesten aan toelatingseisen voldoen om aan de tocht mee te kunnen doen.

FOTONIEUWS