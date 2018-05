Tytsjerksteradiel krijgt drie nieuwe wethouders

Publicatie: za 19 mei 2018 15.48 uur

BURGUM - Terwijl er druk wordt geformeerd om te komen tot een nieuwe coalitie van CDA, FNP en CU, gaat het reguliere politieke bedrijf uiteraard ‘gewoon' door. Deze gemeente zal het in de komende raadsperiode moeten doen met drie ‘nieuwe’ wethouders.

Doeke Fokkema (CDA) en Geerling Schippers (FNP) keren niet terug en Ellen Bruins Slot (PvdA) komt niet terug omdat haar partij niet in de beoogde coalitie zit. Zij heeft ondertussen alsnog een wethouderspost aangeboden gekregen op Ameland. Tot ze daar is geïnstalleerd is ze demissionair wethouder in Tytsjerksteradiel. Ze had het druk donderdagvond tijdens de raadsvergadering, omdat ze ook vragen moest beantwoorden die in feite in de portefeuille van haar collega Fokkema thuishoorden. Dat deed ze overigens op de inmiddels van haar bekende integere manier.

Opmerkelijk was, zeker voor de gemiddelde buitenstaander, dat er in de hele vergadering met geen woord werd gerept over die formatie, het zal misschien het verhaal van de 'broedende kip' zijn, die je immers niet mag storen. Maar het maakt natuurlijk wel nieuwsgierig wat er in dat nieuwe 'regeerakkoord' zal komen te staan en ook, inherent daaraan, hoe dat door de rest van de raad zal worden ontvangen. Donderdag ging het over de 'normale' dingen, zeg maar 'business as usual'.

Bij de rondvraag, het vragenhalfuurtje, ging het onder andere over de nieuwe brug over het Margrietkanaal bij Burgum. Het was Piet Reitsma (FNP), die de kwestie aan de orde stelde. "Dy wurket net goed, mar eins kin dat net fansels, it is nije brêge, dy moat steuringsfrij wêze. Wy wolle graach witte wat de reden is fan al dy steuringen en ek wat der oan dien wurdt." Wethouder Ellen Bruins Slot legde het, ook voor haar ingewikkelde, verhaal zo goed mogelijk uit. "Het is allemaal nieuw en er zit heel veel techniek in en die moet ingeregeld worden. Hij is overigens niet van de gemeente, maar van Rijkswaterstaat. Hij wordt bovendien op afstand bediend en alles met elkaar maakt hem dat extra kwetsbaar. Ze zij er druk mee bezig en er komt zelfs een 'oefennacht'. Het moge duidelijk zijn dat het onze volledige aandacht heeft."

Inspreker Johannes Veenstra vroeg nogmaals, 'foarich jier novimber stie ik hjir ek', aandacht voor de situatie rondom de 'reinwettersystemen' van een aantal woningen. Hij had schriftelijke vragen gesteld: "Dat mei wol wat flugger." Hij was, om het zacht uit te drukken, 'not amused': "Ik bin besoademitere, it is net kosteneutraal sa't my foarspegele is. Der wurdt no ien miljoen by de boargers dellein, dy moatte dat jild werom ha, dit is net in earlik ferhaal", betoogde de af en toe zelfs geëmotioneerde Veenstra.

De raad was kort maar krachtig. Nynke Koopmans (VVD): "Dit kin natuerlik sa net, wy binne bot skrokken." Brigitta Scheepsma (GrienLinks): "Ik schrik hiervan. Waarom moet dat zo lang duren?" Gert van der Meijden (CDA): "Het verbaast mij dat er geen antwoord is." Douwe Hooijenga (CU): "Hiel frjemd, wy wolle graach útlis, helderheid." Het was voor wethouder Ellen Bruins Slot geen eenvoudige klus om uit te leggen hoe het nu precies in elkaar zit: "Ik vraag nog even geduld, in juli komt er duidelijkheid of onze interpretatie de juiste is." Nynke Koopmans wilde zo lang niet wachten: "It is dochs net sa muoilik: dit kost it, dit smyt it op en ûnder de streep is it nul. Gjin sprookjes fertelle." Brigitta Scheepsma ging nog een stap verder: "Als dit niet klopt, moeten wij de burgers compenseren." Het laatste woord was aan de wethouder: "Dit is heel vervelend, wij betreuren het dat het zo lang duurt."

Bij het punt ingekomen stukken ontstond er discussie over het nieuwe ambtsbericht aangaande de uitzetting van asielzoekers naar Afghanistan. Maar daarmee was Bigitta Scheepsma (GrienLinks) niet tevreden: "Het gaat gewoon door. Wat kunnen wij als gemeente dan wel? Wij hebben hier een eigen verantwoordelijkheid en wat betekent dat voor ons, wij gaan dit agenderen." (op de raadsagenda zetten red.) Freddy de Haan: "As dat nije ambtsbericht komt, wolle wy dat graach witte." Burgemeester Jeroen Gebben: "At wy it krije, seine wy jim yn."

De raad bleek nogal geschrokken over het verslag van de Commissie Bodemdaling waaruit blijkt dat die in onze gemeente aanzienlijk is. Freddy de Haan (FNP) vroeg daar nadrukkelijk aandacht voor. Hij schetste een nogal somber scenario: "Der wurdt noch altyd in protte gas nei boppe helle. Wat kinne wy noch ferwachtsje?" Berber van Zandbergen (GrienLinks): "Dêr moatte wy feller op wêze." Douwe Hooijenga (CU): "Dit is in earnstige saak." Erwin Duursma omschreef de situatie van de gemeente plastisch met: "Wij zitten in het oog van de storm, wij moeten de consequenties in kaart brengen." Wethouder Geerling Schippers probeerde het nogal pragmatisch af te doen: "Elk dy’t skea hat, kin in claim yntsjinje. Wy kinne as gemeente net sa folle dwaan." Burgemeester Gebben: "De rie freget in sinjaal." Frans Haenen (CDA): "Wat is de impact als ook hier gereduceerd gaat worden." Het was duidelijk dat de raad geen genoegen nam met de meet-periode van vijf jaar, de verschillende fracties wilden elk jaar op de hoogte worden gebracht van de stand van zaken.

De kwestie van de overlast die een deel van Hurdegaryp bezighoudt, werd aangezwengeld door een brief van de FNP over dit onderwerp. Freddy de Haan (FNP) zette het behoorlijk stevig aan: "Angst, angst, angst. Sil ik fannacht wol sliepe kinne troch al dy oerlêst, dat lawaai? Binne wy hjir yn in getto as yn in foarstêd, nee wy binne yn Hurdegaryp. Hat it te krijen mei de kapasiteit fan de plysje, is der in strukturele oplossing en is dizze problematyk bekend by it kolleezje?" Burgemeester Jeroen Gebben: "Ja, dy is bekend." Waarna hij uitlegde wat de gemeente er aan doet: "Wy binne yn oerlis mei de âlden, Kearn is der mei dwaande. It hat no in skoft relatyf rêstich west. Wy tinke dat de wurksemheden yn Hurdegaryp der ek wat mei te krijen ha. Der is ekstra ynset fan de wykagent en tasichthâlders, wy sille as dat nedich is ferbaliserend optrede. Jûns giet it spul de hort op, der is oan it Tjalling Koopmans College en it Maskelyn frege om de wifi út te setten, mar dy earste wol dat net, de twadde wol. It sil net samar oergean, mar wy leauwe yn de ynset." Nynke Koopmans had moeite met de kwalificatie van de jongeren: "Wy moatte har net as heale wylden ôfskilderje fyn ik."