Politie zet video diefstal kluis in Opende online

Publicatie: za 19 mei 2018 11.45 uur

OPENDE - De politie heeft beelden van de diefstal van een kluis in Opende op Youtube gezet. De diefstal werd zondag 4 maart 2018 om 20.00 uur gepleegd in een woning op het terrein van een bedrijf aan de Openderweg.

Op de beelden van de bewakingscamera was te zien dat twee gemaskerde personen het terrein op liepen en even later terug kwamen met de gestolen kluis. De gezichten van de daders zijn helaas niet te zien maar wel hun signalement en manier van lopen. Dit is voor de politie aanleiding om aandacht te vragen voor deze inbraak en het beeldmateriaal te publiceren. De politie wil graag in contact komen met mensen die informatie hebben over de inbraak.