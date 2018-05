Leeuwarder rijdt onder invloed te hard op WÃ¢ldwei

Leeuwarder rijdt onder invloed te hard op Wâldwei

Publicatie: za 19 mei 2018 11.30 uur

GARYP - Een 30-jarige automobilist uit Leeuwarden is vrijdagavond door de politie aan de kant gezet nadat hij te hard reed over de Wâldwei (N31) bij Garyp. De man reed 144 km/u terwijl aldaar een maximum snelheid geldt van 100 km/u.

Tijdens de controle bleek dat de geldigheid van zijn rijbewijs geschorst was i.v.m. alcohol-/drugsgebruik. Ook nu vertoonde de man symptomen van drugsgebruik. Een speekseltest sloeg aan op 3 soorten drugs. De man werd daarop door de politie aangehouden voor het doen van een bloedproef. Op de kentekenplaten van de auto was verder geen lamineercode te zien en het blauwe gedeelte bleek een sticker te zijn. Het bleken valse kentekenplaten te zijn. De auto is tevens in beslag genomen.