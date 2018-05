Camper rijdt zich vast in tunnel onder WÃ¢ldwei

Camper rijdt zich vast in tunnel onder Wâldwei

Publicatie: vr 18 mei 2018 19.22 uur

OPEINDE - De bestuurder van een camper is vrijdag aan het begin van de avond vast komen te zitten in de tunnel van de Rydwei tussen Opeinde en Rottevalle. Het betreft de tunnel onder de Wâldwei door en de maximale rijhoogte is 2.30 meter. De bestuurder is nog een flink stuk doorgereden maar kwam uiteindelijk muurvast te zitten.

Twee bergingsvoertuigen zijn ter plaatse gekomen om de camper weer achteruit uit de tunnel te trekken.

