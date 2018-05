Kletterdei opening 11Fountains Dokkum

Publicatie: vr 18 mei 2018 19.05 uur

DOKKUM - Vrijdagmiddag zijn in de Friese Elfsteden, behoudens die van Dokkum, de fonteinen in werking gezet van het project 11Fountains.

De opening van alle fonteinen werd door Omrop Fryslân rechtstreeks op TV uitgezonden. De route werd achterstevoren afgelegd, waardoor Dokkum, na de start in Leeuwarden, als tweede stad aan de beurt was.

Kunstenares Birthe Leemeijer gaf een korte uitleg over haar project en verrichte de aangepaste openingshandeling. Uit een groot blok ijs werd de ijsfontein nagemaakt. Een stuk ijs hiervan werd uitgereikt aan de kinderburgemeester van Dongeradeel Aukje Miedema en Meint Bosgra.

Toelichting Birthe Leemeijer: Vandaag komen we voor het eerst bij elkaar op de nieuw ingerichte markt in Dokkum. Met enorm veel energie en doorzettingsvermogen is hier aan gewerkt. Er zijn hier bomen geplant die rood kleuren in het najaar.

Hier wordt een ontmoetingsplek gemaakt die het rijke verleden van Dokkum en het heden aan elkaar verbindt. 1300 jaar geleden hakte Bonifatius de heilige eik om die door de Friezen werd vereerd. Een heilig verbond met de grote krachten uit de natuur werd verbroken.

En inmiddels weten we wat het verbreken van die verbintenis voor gevolgen heeft gehad. De kans dat er een Elfstedentocht verreden kan worden wordt steeds kleiner, maar hier in Dokkum, in de schaduw van deze bomen, zal een ijsfontijn komen te staan die met de hulp van groene energie de kou zal proberen terug te brengen.

Dat het niet eenvoudig zou zijn om een ijsfontein te maken dat wisten we. De route die we daarvoor moesten afleggen was lang, onderzoekend en hij was ook niet van te voren uit te stippelen. Maar om in Dokkumse termen te blijven, het keerpunt is bereikt. Met de wind in de rug komt de finish in zicht.

De ijsfontein in Dokkum zal naar verwachting aan het eind van het jaar worden opgeleverd. Birthe Leemeijer zal dan weer naar Dokkum komen om de ijsfontein dan officiëel in gebruikt te nemen.

FOTONIEUWS