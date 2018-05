Vrouw rijdt auto 'vast' in Harkema

Publicatie: vr 18 mei 2018 15.39 uur

HARKEMA - Een oudere automobiliste is vrijdagmiddag met haar voertuig vast komen te zitten in de Warmoltsstrjitte in Harkema. Door onbekende oorzaak reed de dame in de modder waarbij het voertuig niet meer verder kon rijden.