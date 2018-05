Gaslek na boren in het huis van de dominee

Publicatie: vr 18 mei 2018 15.35 uur

DROGEHAM - Bij de aanleg van een bliksembeveiliging is vrijdagmiddag een gaslekkage ontstaan in de woning van de dominee. De woning aan de Lytse Wei in Drogeham is vervolgens ontruimd. De brandweer is ter plaatse gekomen om metingen ter verrichten en Stedin heeft later de gehele woning ontkoppeld van het gas.

De lekkage ontstond omstreeks 14.15 uur toen de gasleiding werd geraakt tijdens boorwerkzaamheden. Er werd door een muur geboord en hierbij de gasleiding geraakt. De woning is vervolgens direct ontruimd en er is niemand gewond geraakt.

FOTONIEUWS