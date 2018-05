Scooterrijder gewond bij aanrijding in Drachten

Publicatie: vr 18 mei 2018 15.22 uur

DRACHTEN-AZEVEN - Een scooterrijder is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding op de Curielaan in Drachten Azeven. De scooterrijder kwam uit de richting van de Dopplerlaan en zou afslaan op de Curielaan. De bestuurster van de personenauto zag hem vermoedelijk over het hoofd. Omdat beide bestuurders niet meer tijdig konden remmen, was een aanrijding het gevolg.

De scooterrijder is door het ambulancepersoneel gecontroleerd en overgebracht naar het ziekenhuis. Bij de bestuurster van de personenwagen werd een blaastest afgenomen. De bestuurster blies negatief. De scooter, die niet veel schade heeft opgelopen, werd door een agent thuisgebracht.

