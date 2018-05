Echtpaar van der Zwaag uit Burgum 60 jaar getrouwd

Publicatie: vr 18 mei 2018 14.28 uur

BURGUM -



Zondag 20 mei vieren Pieter van der Zwaag en Henny van der Zwaag-Klopstra dat zij 60 jaar geleden in het huwelijk traden. wethouder Mw.E.Bruins Slot heeft op vrijdag 18 mei een bezoek gebracht aan het echtpaar om hen met deze dag te feliciteren.



Pieter van der Zwaag is opgegroeid in Broeksterwoude en werkte als boerenhulp toen hij Henny van der Zwaag-Klopstra tegenkwam. Letterlijk, want hij kwam haar tegen op straat. Na de baan als boerenhulp had hij verschillende banen en beroepen van chauffeur tot aan zelfstandig hovenier. Dit laatste beroep oefende hij uit tot aan zijn pensioen.

Henny van der Zwaag-Klopstra is opgegroeid in Wirdum waar haar ouders een timmerbedrijf hadden. Na het huwelijk bleef Mevrouw van der Zwaag-Klopstra thuis waar zij de kinderen en het huishouden verzorgde. Het echtpaar kreeg zes kinderen die allemaal in de buurt wonen. Er zijn negen kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.

Het echtpaar verhuisde maar liefst dertien keer waaronder een jaar naar het buitenland. Nu wonen zij alweer een langere tijd in Burgum waar ze met veel plezier wonen.



