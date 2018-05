Eigenaar drugsboerderij SuwÃ¢ld op vrije voeten

Eigenaar drugsboerderij Suwâld op vrije voeten

Publicatie: vr 18 mei 2018 13.41 uur

LEEUWARDEN - De Suwâldster die op 17 december vorig jaar werd aangehouden voor betrokkenheid bij een hennepkwekerij, een growshop en een drugslab in zijn boerderij aan de Aldemiede in Suwâld, is voorlopig weer een vrij man. De rechtbank in Leeuwarden schorste de voorlopige hechtenis, in afwachting van de inhoudelijke behandeling van de zaak. De Suwâldster moet zich wel aan twee voorwaarden houden: hij mag geen contact opnemen met de medeverdachten.

Stoffen onder schoenen

En hij moet zich melden, als de politie hem oproept voor verhoor. Volgens officier van justitie Ineke van Overbeeke was de Suwâldster tot nu toe niet bepaald een meewerkende verdachte. Hij zou gezegd hebben dat hij zijn cel niet uit wilde komen om met de politie te praten. De Suwâldster bestreed dat overigens. Er is volgens de officier nog nader onderzoek nodig. Zo werd onder de schoenen van de man stoffen aangetroffen waaruit afgeleid kan worden dat hij in het drugslab is geweest. Daar moet hij nog over gehoord worden.

Verkeerscontrole

De zaak kreeg begin mei een nieuwe wending, toen de politie twee medeverdachten oppakte: een 28-jarige inwoner van Roden en een 35-jarige man uit Assen. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij het drugslab in Suwâld. Bij een verkeerscontrole vond de politie grondstoffen voor het maken van synthetische drugs in de auto van het tweetal. In loodsen in Dronten en Leek werden ook grondstoffen aangetroffen en in Zuidlaarderveen stuitte de politie op een drugslab in aanbouw. De twee Drenten zouden in verband te brengen zijn met die drie locaties.

Verbeurd verklaren

Op de dag dat het tweetal werd opgepakt, kwam het Openbaar Ministerie (OM) met het bericht dat men de boerderij aan de Aldemiede verbeurd wil laten verklaren. De panden zijn volgens het OM gebruikt om strafbare feiten te plegen. Op 12 december vorig jaar werden de wietplantage en het drugslab ontdekt. De politie had al het vermoeden dat er in de boerderij hennep werd geteeld, het drugslab en de growshop waren een onverwachte bijvangst. De Suwâldster heeft volgens raadsman Tjalling van der Goot alleen toegegeven dat hij wist van de wietplantage. De loodsen waar het drugslab en de growshop werden aangetroffen zou hij hebben verhuurd.