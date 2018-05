Motor Belevingsdag in juni in Burgum

Publicatie: vr 18 mei 2018 11.30 uur

BURGUM - Op zaterdag 9 juni 2018 wordt er voor de 1e keer een motor beleving dag georganiseerd in het centrum van Burgum. Vanaf 10.00 uur start deze dag vol ronkende motoren voor jong en oud.

Er kunnen rondritten op trike's worden gemaakt voor mensen met een beperking en of kinderen en ouderen, er zijn springkussens, een markt, muziek en verloting met prijzen. De opbrengst van deze dag is voor het goede doel; CS Riders en de (eenzame) ouderen in Burgum. Alle soorten motoren zijn deze dag welkom. Informatie omtrent de dag is te vinden via Facebook: Motor Beleving Burgum 2018.