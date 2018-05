OM trekt cassatie moord zonder lijk in

Publicatie: vr 18 mei 2018 11.19 uur

LEEUWARDEN - Het Openbaar Ministerie (OM) trekt het cassatieverzoek in de moord op Michael de Vrieze uit Burum in. De man verdween in april 2010 spoorloos. Uiteindelijk werd een huisgenoot, de nu 40-jarige Cafer G., aangehouden en door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot tien jaar cel.

G. ging in hoger beroep en werd in december door de hogere rechters in Leeuwarden vrijgesproken. Het OM ging daartegen in cassatie. Advocaat Jacques Taekema kreeg enkele dagen geleden het bericht binnen dat dit verzoek is ingetrokken. "Het OM ziet geen kansvol cassatiemiddel tegen de door het hof gegeven vrijspraak", liet een woordvoerder van het OM vrijdag weten.

Vier jaar vast

Nu de vrijspraak onherroepelijk is, stelt de advocaat namens G. een schadeprocedure in. De man heeft bijna vier jaar lang vastgezeten, waarvan bijna een jaar in de vreemdelingenbewaring in Rusland. Vooral die dagen tikken aan, zegt de advocaat. Door de aanhouding is G. zijn entertainment-bedrijf in Turkije kwijtgeraakt. Ook die schade wordt meegenomen.

Hoeveelheid bloed

Hoe hoog dat bedrag wordt, dat kan de raadsman niet zeggen. "Loopt gauw in de tonnen". Van De Vrieze is nooit meer iets vernomen. In de woning die hij deelde met G. in de Jupiterstraat in Groningen vonden de agenten bloedsporen. De woning werd toen aangemerkt als plaats delict. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) ontkrachtte deze conclusie. "Daarvoor was het hoeveelheid bloed te gering."

Nu G. definitief vrij man is, wil hij toch dat er nieuw onderzoek wordt gedaan naar een mogelijke dader. "Zolang de zaak niet wordt opgelost blijft de verdenking toch aan cliënt kleven. Hij ziet graag zijn naam gezuiverd", zegt de raadsman.