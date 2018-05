IT Company bereidt bedrijven voor op de AVG

Publicatie: vr 18 mei 2018 10.55 uur

LEEK - De helft van de bedrijven is nog niet klaar voor de AVG, de nieuwe privacywet die 25 mei van kracht gaat. Dat blijkt uit een artikel van NRC. Een bedrijf dat haar klantgegevens niet goed beveiligt, kan hoge boetes verwachten.

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) werd al in 2016 in het leven geroepen, maar pas de afgelopen maanden is bij de meeste bedrijven de urgentie duidelijk geworden. Dit zien ook Joop Veenstra en Maurice Spanninga van IT Company. "Bij veel bedrijven kan er nog veel verbeterd worden, vooral op het gebied van IT. Denk aan een veilige inlog, beveiligde computers en betrouwbare virusscanners," vertelt Joop.

De juiste beveiliging

Met een extra stap inloggen op een website (twee factor authenticatie) is bijvoorbeeld een veiliger optie dan inloggen met alleen een wachtwoord. Maurice: "Een gebruiker ontvangt dan een sms, of krijgt een melding via de app waarmee ze een inlog eenvoudig kunnen bevestigen. Kwaadwillende personen kunnen dan niks met een gestolen wachtwoord." IT Company biedt hun klanten met een speciale app een stukje extra beveiliging.

Daarnaast kunnen de heren van IT Company harde schijven zo beveiligen dat de gegevens erop niet door externen te zien zijn met een versleuteld harde schijf. "Ook is het van belang dat er geen virussen binnen kunnen komen," legt Maurice uit. "Wij werken daarom voor onze klanten met een virusscanner in de cloud. We ontvangen een melding zodra er een virus geconstateerd wordt en ondernemen daarop direct actie. De klant heeft hier dus weinig omkijken naar en is zo toch goed beveiligd."

IT in dienst van het bedrijf

Heeft een bedrijf de beveiliging niet goed voor elkaar, dan kan een boete afhankelijk van de ernst van de overtreding oplopen tot in de miljoenen euro's. IT Company biedt sinds 2002 IT-oplossingen aan. "Wij zijn ervan overtuigd dat IT in dienst moet staan van een bedrijf," zegt Joop. "En dus ook de technologische aanpassingen die nodig zijn om te voldoen aan de AVG." Joop, Maurice en hun collega's helpen graag bedrijven die de privacy van hun klanten willen waarborgen en boetes willen voorkomen. Hun contactgegevens zijn te vinden op de website van IT Company.